Business Transfer Forum : la CCI Nice Côte d’Azur met la transmission d’entreprise en scène

Dans les Alpes-Maritimes, plus d’une entreprise sur trois est concernée par une transmission, soit plus de 26 000 sociétés et près de 110 000 emplois. Un enjeu économique, humain et territorial qui exige une préparation en amont sur les plans financier, juridique, fiscal et stratégique. Pour aider dirigeants et candidats à la reprise à s’y retrouver, la CCI Nice Côte d’Azur organise le mardi 10 novembre la 4e édition de son Business Transfer Forum, accueillie pour la première fois dans sa nouvelle salle Le 18, boulevard Carabacel à Nice. À partir de 18h15, la compagnie Théâtre à la Carte y jouera "Mariage d’amour et de raison", une pièce interactive inspirée de cas réels, qui suit le parcours d’un cédant et d’un repreneur.

Au fil des scènes, un banquier, un notaire, un expert-comptable et un conseiller de la CCI interviendront en direct pour répondre aux questions soulevées : valorisation de l’entreprise, financement, fiscalité, accompagnement du repreneur, sans oublier la dimension affective de la cession. La soirée se poursuivra à 20h avec les pitchs de repreneurs, qui présenteront en quelques minutes leur parcours et le type d’entreprise qu’ils recherchent, avant un cocktail networking à 20h30.