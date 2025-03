Business Transfer Forum à Nice : le défi de la reprise d’entreprise

Rendez-vous de la Reprise et Cession d’Entreprise, la seconde édition du Business Transfer Forum aura lieu mardi 10 décembre de 14h30 à 20 heures à la CCI Nice Côte d’Azur à Nice (20 boulevard Carabacel). Cette demi-journée, qui s’adresse aux dirigeants et repreneurs, s’articule autour d’ateliers, de rencontres avec des experts et de pitchs d’entreprises à reprendre. Elle répond au défi de la transmission d’entreprise. C'est un enjeu majeur pour le maintien de l’emploi et la pérennité économique, notamment dans les Alpes-Maritimes, où 90 % des entreprises sont des TPE et PME.