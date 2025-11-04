Business Transfer Forum à Nice : l’enjeu majeur de la transmission d’entreprise

La transmission d’entreprise est un enjeu majeur pour l’économie azuréenne. Selon la CCI Nice Côte d’Azur, plus d’un tiers des entreprises du département sont aujourd’hui concernées par une possible cession, avec un vieillissement accéléré des dirigeants : 36 % des structures locales ont un chef d’entreprise de plus de 55 ans, contre 31 % en 2022. Cela représente 26.624 entreprises et plus de 109.000 emplois directement liés à ces sociétés. Préserver ces activités, leurs compétences et leurs savoir-faire devient donc un impératif pour l’avenir du tissu économique local. (Photo DR).

C’est dans ce contexte que la 3ᵉ édition du Business Transfer Forum se tiendra le jeudi 13 novembre à partir de 15h30, au Campus Sud des Métiers (13 avenue Simone Veil, à Nice). Ce rendez-vous, organisé par la CCI Nice Côte d’Azur, a pour objectif de favoriser la rencontre entre cédants et repreneurs, tout en apportant des conseils pratiques pour réussir chaque étape du processus de transmission. L’événement réunira entrepreneurs, investisseurs, experts et partenaires institutionnels au sein d’un village dédié à la cession et à la reprise d’entreprise.

Au programme : des sessions de pitchs mettant en avant des entreprises à céder (15h30) puis des repreneurs (18h30), ainsi que plusieurs ateliers pratiques. Les thématiques abordées incluront la sécurisation des contrats (RH, assurance, bail, commercial) pour les repreneurs et la stratégie fiscale à adopter lors d’une cession pour les dirigeants vendeurs. La journée se clôturera par une table ronde consacrée à la valorisation de l’entreprise, un moment fort qui explorera les méthodes et critères permettant d’évaluer justement la valeur d’une société.