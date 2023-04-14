BYOC 100, la nouvelle solution d'ARECO pour la vente en vrac

La société Arfitec à Grasse, après que sa filiale ARECO ait révolutionné le rayon des produits frais avec la nébulisation, va-t-elle accélérer le modèle de la vente en vrac ? Il est possible de le penser avec sa dernière innovation : le BYOC 100 pour Bring Your Own Containers with 100% safety. Commercialisée par ARECO, il s'agit d'une solution de désinfection des contenants réutilisables, apportés par les consommateurs dans les rayons frais traditionnels des commerces alimentaires. Une innovation qui a remporté fin mars le Perifem Awards 2023 dans la catégorie “transition écologique”. (Photo DR : le Perifem Awards, remis aux représentants d'Artifec pour BYOC 100).

BYOC 100 est un tunnel de désinfection qui garantit que le contenant soit désinfecté lorsqu’il sera manipulé et rempli par l’opérateur du magasin. Le consommateur place son contenant réutilisable à l’intérieur de la machine qui désinfecte l’ensemble, l’intérieur, l’extérieur et le couvercle, en seulement 10 secondes. Le personnel du rayon récupère le contenant désinfecté, par un accès qui lui ait dédié, le remplit, en toute sécurité, puis le rend au consommateur sans utiliser d’emballage à usage unique. BYOC 100 est utilisable avec tous les types de contenants réutilisables.

En garantissant une désinfection au log 4 (99,99%), le dispositif empêche toute contamination croisée. De plus, cette solution encourage la consommation de produits en vrac et favorise la réduction des emballages à usage unique. Avec ce nouveau produit “notre groupe souhaite s’associer avec les autres acteurs du vrac pour démocratiser ce mode de consommation vertueux et durable, axé sur l’anti- gaspillage et l’abandon des emballages à usage unique" explique Michel Gschwind, président du Groupe ARFITEC. On lui souhaite autant de succès que pour la nébulisation.