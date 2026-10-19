Pour la journée nationale du talent commercial, le 5 novembre, les Dirigeants Commerciaux de France organisent une table ronde d’étudiants à l’IUT Techniques de commercialisation, avec le témoignage du fondateur des glaces Los Pistoleros.

À l’occasion du C-Day, la journée nationale de promotion du métier de commercial, les DCF Côte d’Azur (Dirigeants Commerciaux de France) organisent le jeudi 5 novembre de 18h30 à 22h3à au Campus Méliès de Cannes, un événement placé sous le slogan "Renversons la table ! ". Plutôt que d’écouter une fois de plus des spécialistes de la génération Z, l’association a choisi de donner directement la parole aux jeunes. Une table ronde réunira des étudiants de l’IUT Techniques de commercialisation, animée par Siegfried Haack. Les professionnels seniors pourront y entendre la vision qu’ont les étudiants du métier, leurs aspirations, leurs inquiétudes et leurs attentes vis-à-vis du monde du travail.

Pour inspirer ces futurs talents, les DCF accueilleront Michael Bensaid, fondateur et gérant associé des glaces Los Pistoleros. Il viendra raconter sa success story azuréenne, qui a précisément commencé sur les bancs de l’IUT Techniques de commercialisation.