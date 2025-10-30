“C’est pas Classique” : les temps forts d’Antibes, Grasse et Carros

20ème édition pour le festival ”C’est pas Classique” qu’organise le Département. Pour cette édition anniversaire exceptionnelle, l’événement emblématique de la musique classique s’invite dans 12 communes du territoire avec une programmation gratuite, festive et ouverte à tous. Focus sur les temps forts proposés à Antibes, Grasse et Carros :

Lundi 10 novembre, 18h30, Théâtre de Grasse : Tap Virtuoso avec Aurélien Lehmann et François-René Duchâble. Aurélien Lehmann, virtuose des claquettes et François-René Duchâble, pianiste de renommée internationale, traversent 3 siècles de musique classique de Bach à Gershwin, dans une performance visuelle et musicale unique, où le piano et les claquettes rivalisent de maestria.

Mardi 11 novembre, Théatre Anthéa à Antibes : "En pleine tempête" avec Les Virtuoses. Une nouvelle aventure des frères Cadez qui embarquent un troisième personnage, une violoniste aussi redoutable que fascinante, incarnée par Anna Gagneur. Comédie, magie et musique fusionnent dans un spectacle unique en son genre.

Vendredi 21 novembre, 19 heures, salle Juliette Gréco de Carros : le Versailles de Lucile Boulanger & Calling Marian. Quand deux musiciennes de renom s'emparent de Versailles et de quelques siècles de musique, de nouveaux trésors émergent ! Du baroque à la French Touch