Cagnes-sur-mer : le design utile pour le territoire

Mettre le design au service du territoire : c’est l’objectif d’un rendez-vous organisé vendredi 19 septembre 2025, de 9h à 21h par the Be-Lab Besign School à Cagnes-sur-Mer (1 Chemin du Val Fleuri) à l’occasion de la France Design Week 2025. L’événement vise à mettre en lumière la capacité du design à renforcer les dynamiques locales, en rassemblant créateurs, décideurs, innovateurs et citoyens autour de pratiques concrètes, durables et porteuses de sens. Au programme de la journée, un Speed Dating créatif le matin, des ateliers régénératifs l’après-midi pour finir sur une soirée Pecha Kucha avec la présentation de projets de design.