Cagnes : les Rencontres de l’éclairage raisonné reviennent en octobre

Après une première édition en 2022, les Rencontres de l’éclairage raisonné reviennent le jeudi 24 octobre de 8h30 à 21 heures. Organisées par le Groupe Ragni dans ses locaux de Cagnes-sur-mer, elles auront pour thème “Réinventer les ambiances nocturnes”.

Dans un contexte où les enjeux sociétaux et environnementaux liés à la question de l’aménagement lumière des territoires prennent une place de plus en plus importante, cet événement permet de rencontrer des experts renommés comme Roger Narboni, Sébastien Vauclair, Nicolas Houel, Anaïs Jacquard, de participer à des tables rondes et des conférences, ainsi que d'assister à des démonstrations techniques et des expériences immersives inédites. La participation peut se faire en présentiel ou à distance.