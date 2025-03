Cagnes-sur-mer : première édition pour les “Nuits de la Prospective Économique”

Le Portail de la Prévention des Entreprises et ses partenaires lancent la première édition des Nuits de la Prospective Économique, jeudi 20 mars à 18h à l’hippodrome Côte d’Azur. Dédié à la pérennité des entreprises et à leur capacité à anticiper les défis, l'événement s’adresse à tous les chefs d’entreprise des Alpes-Maritimes. Alors que les défaillances d’entreprises ont commencé à accélérer à partir du dernier trimestre 2024, il s’agit de fédérer tous les acteurs travaillant autour de l’entreprise (monde judiciaire, du chiffre, associatif, Urssaf…) pour accompagner les entreprises en difficulté, que ce soit les micro-entreprises ou les TPE. A l'occasion de cette première nuit, le chef d’entreprise pourra rencontrer en un même lieu tous les acteurs du soutien, pour échanger, obtenir de précieux conseils et étoffer sa vision stratégique sur les défis économiques à venir.