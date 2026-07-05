L'exploitant qui avait perdu sa concession en 2023 n'avait jamais procédé au retrait des installations La justice a donné à l'Etat la possibilité de s'en charger aux frais du contrevenant. Le chantier de dépollution pour restaurer les fonds marins est engagé depuis fin juin pour un mois et un montant de l'ordre de 100.000 €.

Après plusieurs années de procédures, l'État a engagé le démantèlement complet de l'ancienne ferme aquacole Lou Loubas II, au large de Cagnes-sur-Mer. Pilotée par la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), l'opération prévoit l'évacuation et le recyclage d'une cinquantaine de tonnes d'équipements abandonnés (corps morts en béton, chaînes, filets, ancre et autres déchets) afin de restaurer les écosystèmes marins et la biodiversité. Ce chantier d'un montant d'environ 100 000 euros devrait s'achever d'ici un mois selon France 3 Côte d'Azur.

L'ancien exploitant, qui avait perdu sa concession en 2023 pour défaut d'entretien et cessation d'activité, n'ayant jamais procédé au retrait des installations malgré une décision de justice, l'État intervient désormais d'office avant de se retourner contre l'entreprise pour récupérer les frais engagés. Une opération exemplaire de remise en état du domaine public maritime.