Cagnes-sur-mer : l’IA au coeur de la performance industrielle

L”Intelligence Artificielle au coeur de la performance industrielle sera à l'affiche du prochain CEA Tech Time. Il se tiendra le 11 février 2026 de 10 à 13 heures chez Ragni à Cagnes-sur-Mer et a pour objectif d’accompagner les entreprises du territoire dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de leurs process industriels. Conçu comme un temps d’échange, l’événement réunit dirigeants, responsables innovation et experts du CEA autour de cas d’usage concrets : monitoring, prédiction, optimisation, sécurité.

Au programme : interventions d’experts sur les innovations technologiques en IA, présentation de projets appliqués, témoignage industriel, buffet et networking.