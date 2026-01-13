Fermer le menu
L'éco de la Côte.

Flash
Flash :

13 janvier 2026, par Rédaction

Cagnes-sur-mer : l’IA au coeur de la performance industrielle

2 minutes

Comment intégrer l’Intelligence artificielle au sein des processus industriels : c’est le thème d’un CEA Tech Time, le 11 février chez Ragni à Cagnes-sur-Mer.

L”Intelligence Artificielle au coeur de la performance industrielle sera à l'affiche du prochain CEA Tech Time. Il se tiendra le 11 février 2026 de 10 à 13 heures chez Ragni à Cagnes-sur-Mer et a pour objectif d’accompagner les entreprises du territoire dans l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de leurs process industriels. Conçu comme un temps d’échange, l’événement réunit dirigeants, responsables innovation et experts du CEA autour de cas d’usage concrets : monitoring, prédiction, optimisation, sécurité.

Au programme : interventions d’experts sur les innovations technologiques en IA, présentation de projets appliqués, témoignage industriel, buffet et networking.

 

