Cagnes-sur-mer : Polygone Riviera change de mains pour 272,3 M€

Changement de propriétaire pour Polygone Riviera à Cagnes-sur-mer : le centre commercial de plein air va passer dans les mains de Frey. Foncière spécialisée dans le développement et l’exploitation de centres commerciaux de plein air en Europe, Frey annonce avoir exercé l’option d’achat auprès d’Unibail-Rodamco-Westfield, de l’intégralité des parts des sociétés détenant le centre commercial azuréen, pour un montant total de 272,3 millions d’euros actes en mains. La transaction devrait être finalisée au cours du 4ème trimestre. (Photo DR).

Ouvert en octobre 2015 et bénéficiant d’un excellent niveau de certification BREEAM In-Use, Polygone Riviera est un centre commercial de plein air de 77.100 m2 (quote-part détenue 71 000 m2 ). Il compte 130 enseignes (169 cellules) avec les locomotives que sont Fnac, Primark, Grand Frais, Zara, Sephora, Uniqlo, JD Sports, Bershka, CGR Cinémas… Entreprise à mission, pionnier des retail parks écologiques avec son concept Greencenter® et inventeur d’une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air Shopping Promenade®, Frey a trouvé dans Polygone de nombreux points communs avec l’esprit de ses actifs, notamment au travers d’une clientèle similaire, familiale et fidèle.

“Frey poursuit sa stratégie de croissance avec pour objectif de devenir le Leader européen du commerce durable", a commenté Antoine Frey, Pdg de la foncière. “Cette stratégie a permis de créer une foncière au patrimoine unique, qui aujourd’hui prend une toute nouvelle dimension. Polygone Riviera est un site majeur en France qui recèle tous les fondamentaux que nous apprécions”.

Avec cette acquisition, la valeur du patrimoine de Frey dépassera 2,0 Md€. Ce qui lui permet de conforter sa position de foncière leader en France de sa classe d’actifs.