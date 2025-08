Cagnes-sur-mer, ville pilote dans la lutte contre les cyberattaques

Les Alpes-Maritimes se souviennent de la cyberattaque dont a été victime en novembre dernier l'ensemble des réseaux informatiques du conseil départemental. Douloureux. Pour contrer ce type de cyber-malveillance qui touche de plus en plus aussi les collectivités locales, un programme de sensibilisation a été monté à l’échelle de la France et Cagnes-sur-mer fait partie des cinq communes pilotes retenues pour le tester. En ce mois de mai, comme le relate France3, les agents et élus de la commune participent à des ateliers de formation interactifs. Des experts viennent leur présenter les conséquences d’une cyberattaque et surtout les bonnes pratiques pour les éviter (mots de passe, réseaux sociaux, phishing, piratages de compte…).