Calvi-Monaco à la nage : Noam Yaron contraint d’abandonner à 2 km du but !

C’est rageant ! Après plus de 100 heures de nage non-stop, jour et nuit, pour rallier Calvi à Monaco, le Suisse Noam Yaron a dû abandonner à seulement quelques kilomètres de l’arrivée. Un an après un premier échec avec une tentative interrompue après 103 km de nage. Il n’a pu réussir, in extremis cette fois, son incroyable défi : réaliser cette traversée d’endurance extrême, afin de sensibiliser populations et pouvoirs publics à l’urgence de protéger la Méditerranée dont la biodiversité est menacée et dénoncer l’inefficacité de la majorité des Aires Marines “Protégées”.

Parti le 11 août au matin de Calvi en Corse, il a affronté durant plus de quatre jours des épreuves hors normes : bancs de méduses, froid, brûlures par le sel, hallucinations provoquées par le manque de sommeil... Fatigué et confronté à des courants contraires à l’approche de Monaco, Noam Yaron a été contraint vendredi 15 août par son équipe de sortir de l’eau à près de deux kilomètres de l’arrivée. A bout de forces, il a été hospitalisé ce week-end. Hier soir, son entourage a publié des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram suivi par 460.000 personnes. “L'évolution de son état est rassurante. Il a encore besoin de repos pour récupérer de cet effort surhumain qu'il a accompli", est-il rapporté.