Candidatures ouvertes pour le Prix de l’Entrepreneur de l’année

Qui seront les lauréats 2025 de la 33e édition du Prix de l’Entrepreneur de l’Année? Qui, succédera à Léonard Forestier, président de Petit Forestier Group (93), lauréat national 2024 ? Les candidatures sont ouvertes ! Organisé par EY sur l’ensemble du territoire français ce prix se décline dans le Sud-Est. Les lauréats distingués dans chacune des régions françaises concourent ensuite au niveau national avec une cérémonie se tiendra le 13 octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris.

En 2024, ce sont plus de 270 entrepreneurs, toutes catégories confondues, qui ont participé à ce programme. Ces candidats représentaient plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 82.000 emplois. Cette nouvelle édition sera l’occasion de soutenir, valoriser et célébrer les initiatives entrepreneuriales mais également de mettre en lumière la performance et l’engagement social et environnemental des dirigeants. Cinq prix seront décernés dans chacune des huit régions : Prix de l’Entrepreneur de l’Année, Prix de l’Entreprise familiale, Prix de la Scale-up de l’Année, Prix de la Start-up de l’Année et Prix de l’Engagement sociétal. Le challenge est lancé.