Cannes : 11.700 m3 de sable pour ses plages

A l’approche de la saison estivale, Cannes mène chaque année des opérations de reprofilage et de réensablement des plages afin de proposer un bord de mer attractif à la fois pour les habitants et les visiteurs. Cette année, la mairie apporte 11.700 m3 de sable sur l’ensemble du littoral de la commune, depuis le secteur Gazagnaire, à l’Est, à l’Ouest boccassien, dans le respect rigoureux des procédures environnementales. Cette opération sera menée de mi-mai à fin juin, après un reprofilage réalisé durant les mois de mars et avril (cette étape consiste. à uniformiser et rééquilibrer les masses de sable présentes, sans ajout extérieur). (Photo DR : le reprofilage des plages a déjà commencé).

Pour le maire, David Lisnard, “il s’agit d’une opération essentielle pour la qualité de vie et le rayonnement de notre cité. Cannes fait partie des destinations balnéaires phares de la Méditerranée avec un littoral très attractif de 8 kilomètres de plages de sable”. Au-delà de sa portée esthétique, cette initiative permet de lutter contre l’érosion naturelle (houle, coups de mer) et ainsi de compenser les pertes de sable subies durant l’hiver.

Pour l’été 2025, la Mairie prévoit un réensablement de 11 700 m3 réparti de la façon suivante :

8 000 m3, notamment à la Bocca, sur les plages de Jean-Hibert et du Midi (de mi-mai à fin juin 2025) ;

2 000 m3 sur la Croisette (entre fin mai et début juin 2025) ;

1 700 m3 sur les plages de Gazagnaire (durant la première quinzaine de juin 2025).

Ces travaux ont un coût. Le montant, soumis à l’autorisation des services de l’Etat, s’élève entre 1,5 et 2 millions d’euros. Les travaux, est-il ajouté, seront réalisés de nuit afin d’éviter toutes nuisances en journée. Pour rappel, dans le cadre du programme “La Croisette réinvente sa légende”, Cannes avait réalisé entre 2017 et 2019, un réensablement historique des plages de la Croisette sur un linéaire de 1,4 km. Les plages avaient été ainsi agrandies jusqu’à 40 m de profondeur (superficie doublée) grâce à l’apport de 180.000 tonnes de sable par voies terrestre et maritime.