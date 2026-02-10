Cannes : 2.000 postes à pourvoir au Carrefour des Métiers

Quelque 2.000 postes sont à pourvoir pour le Carrefour des Métiers de Cannes qui se tiendra jeudi 19 février, de 9h à 16h30, au Palais des festivals et des congrès. Organisé par l’Agglomération Cannes Lérins en partenariat avec France Travail, ce salon marquera le coup d’envoi de la Quinzaine de l’emploi, qui se déroulera du 19 février au 6 mars.

Consacré aux métiers de l’hôtellerie-restauration, du commerce de luxe, de l’événementiel et du yachting, c’est l’un des rendez-vous majeurs pour l’emploi dans le bassin de vie cannois. Il rassemblera entreprises de recrutement, organismes de formation spécialisés, ainsi que des partenaires d’accompagnement à l’emploi, à la mobilité et au logement. Lors de l’édition 2025, plus de 3 500 visiteurs avaient participé à ce salon. Un conseil pour ceux qui y participeront : n’oubliez pas vos CV ! Entrée libre. Gratuité des lignes du réseau Palm Bus sur présentation du coupon de transport.