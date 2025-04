Cannes 2025 : Tom Cruise, Scarlett Johansson, Kristen Stewart ...

À un mois de l’ouverture du Festival de Cannes 2025 et à trois jours de la traditionnelle conférence de presse d’annonce de la Sélection Officielle, les paris sont ouverts. Qui ? Quelles seront les têtes d’affiche de cette 78ème édition ? Des noms circulent. Ceux de Tom Cruise avec le dernier “Mission : Impossible”, de Scarlett Johansson et Kristen Stewart, qui cette fois sont passées derrière la caméra, de plusieurs réalisateurs qui se sont déjà largement imposés à Cannes (Terrence Malick, Jim Jarmusch, Wes Anderson, Spike Lee). Côté cinéma français sont pressenties entre autres Julia Ducournau, Palme d’or avec Titane, Rebecca Zlotowski, Alice Winocour... Qui sur le tapis rouge ? Réponse jeudi à partir de 11 heures avec, là, en vedette la présidente Iris Knobloch et de son délégué Thierry Frémaux.