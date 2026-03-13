Cannes 2026 : Palme d’or d’honneur à Barbra Streisand et Peter Jackson

Le Festival de Cannes 2026 distinguera deux grandes figures du cinéma mondial en remettant une Palme d’or d’honneur à Barbra Streisand et au réalisateur néo-zélandais Peter Jackson. La légendaire artiste américaine recevra cette récompense lors de la soirée de clôture, consacrant l’ensemble d’une carrière exceptionnelle qui a marqué à la fois la musique, le théâtre et le cinéma. À 83 ans, Barbra Streisand s’ajoute ainsi au cercle prestigieux des personnalités honorées par le festival, elle qui compte déjà deux Oscars, dix Grammys, un Tony et quatre Emmy Awards. Pour les organisateurs, elle incarne "la synthèse légendaire entre Broadway et Hollywood", une artiste qui s’est imposée "par la force de son art et l’exigence de sa liberté".

Le festival rendra également hommage au cinéaste Peter Jackson, figure majeure du cinéma contemporain et réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le réalisateur néo-zélandais a salué une distinction particulièrement symbolique, rappelant que Cannes a joué un rôle important dans son parcours, notamment lorsqu’il y présenta son premier film Bad Taste au Marché du Film en 1988, puis une séquence du Seigneur des Anneaux en 2001. En honorant ces deux artistes aux trajectoires exceptionnelles, le Festival de Cannes confirme sa volonté de célébrer les créateurs qui ont profondément marqué l’histoire du cinéma et de la culture populaire.