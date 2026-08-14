Un nouveau record avec 75 000 festivaliers au total du 7 au 9 août sur la plage du Palais des Festivals et une troisième édition consécutive totalement “Sold out”. Pour leur 20ème anniversaire, les Plages Electroniques confirment leur statut de festival électronique numéro 1 en France et de grand rendez-vous international.

Les Plages Électroniques ont fêté leurs 20 ans avec un bilan record : troisième édition consécutive totalement Sold Out et 75 000 festivaliers cumulés accueillis du 7 au 9 août sur la plage du Palais des Festivals de Cannes, soit environ 25 000 personnes chaque soir. Organisé par Allover en collaboration avec la Ville de Cannes et le Palais des Festivals, l'événement confirme son statut de festival électronique numéro 1 en France et poursuit son ascension dans le classement européen, aux côtés des plus grands rendez-vous internationaux. Au total, 120 artistes et formations se sont produits sur les dix scènes du festival, parmi lesquels Amélie Lens, Marshmello, Martin Garrix, Vladimir Cauchemar, PLK, Pardon my French by DJ Snake, Nico Moreno ou Mosimann, aux côtés d'artistes et collectifs locaux fidèles à l'ADN du festival. (Photo DR).

Cette édition anniversaire a également marqué une étape dans l'expansion du site, avec 6 750 m² supplémentaires exploités pour atteindre 40 000 m² au total. Trois nouvelles scènes ont vu le jour (Gare Croisette, Barrio Havana et Technobus), accompagnées de nouveaux espaces comme le Food court et les manèges sur l'Esplanade de la Pantiero, l'Electronik Market à la Gare Maritime, ou encore une zone dédiée aux enfants dans la verrière du Grand Auditorium du Palais. La Scène Centrale, boiler room installée dans la Rotonde du Palais des Festivals aux sons techno et hard techno, a une nouvelle fois été plébiscitée et a accueilli cette année les Afters pour prolonger la fête jusqu'au bout de la nuit. Au total, 2 111 personnes ont été mobilisées avant, pendant et après le festival, dont 333 bénévoles, 259 serveurs et 287 techniciens et roadies.

L'expérience festivalier est restée au cœur des priorités de l'organisation, avec de nombreuses animations en collaboration avec les acteurs locaux (Pétanque Électronique, Bowl Électronique, Karaoké Électronique, soirées before et closing des plagistes) et un dispositif renforcé de confort et de sécurité : food court ombragé, bars accessibles près de chaque scène, casiers, maraudes, dispositifs de prévention, fontaines à eau géantes et gourdes autorisées. Pour la deuxième année, une zone de repos auditif climatisée, la Secret Stage, proposait une ambiance sonore relaxante, des transats et des bouchons d'oreilles gratuits, de l'ouverture du site jusqu'au début des afters. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour la prochaine édition, prévue du 6 au 8 août 2027, avec une billetterie déjà ouverte et des Blind Pass disponibles en quantité limitée.