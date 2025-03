Cannes : le 21ème Festival du Film Panafricain rend hommage aux humanistes

C’est le Festival de Cannes de l’Afrique. Le 21e Festival International du Film Panafricain s’ouvre aujourd’hui mercredi 23 octobre à Cannes, avec des projections à l’Espace Miramar et des soirées à l’Hôtel Martinez. Il se poursuivra jusqu'au 27 octobre et rendra cette année un hommage aux humanistes. Plus d’une cinquantaine de films ont été sélectionnés, dont plusieurs seront présentés en avant-première.

L’ouverture se fera ce soir avec la projection du film d’animation “Le Mystère de Waza », en présence de son réalisateur Clave Edou. Parmi les temps forts, à noter le samedi 26 octobre, Jean-Célestin Edjangue Lengue, écrivain, historien et journaliste, qui présentera son dernier ouvrage, suivi d’une séance de dédicace : “Côte d’Ivoire : Ma CAN 2023, comme si vous y étiez.” Ensuite, Samuel Nja kwa, photographe, écrivain et réalisateur, dédicacera son dernier livre “Soul Makossa”, consacré au grand jazzman Manu Dibango.

Le 26 octobre également, à l’Hôtel Martinez, le dîner de gala offrira une soirée exceptionnelle. La styliste camerounaise Donatella présentera un défilé, le Donatella’s Fashion Show. Le crooner québécois Pierre-Michel Ménard, invité d’honneur du festival, interprétera des chansons de son dernier album “Nostalgia”, un hymne à la francophonie, accompagné par le groupe Zizak.

Les séances cinéma sont gratuites pour les Cannois (sur justificatif). Autrement, tickets à 5€.