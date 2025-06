Cannes : 37ème Festival des Jeux du 23 au 25 février 2024

La 37ème édition pour le Festival International des Jeux (FIJ) à Cannes. Elle aura lieu du 23 au 25 février 2024 au Palais des Festivals et promet une expérience immersive pour tous les amateurs de jeux de société et de divertissements. Les nuits du OFF, des conférences enrichissantes et des expositions passionnantes seront également au programme. Quelques changements et améliorations sont à noter.

Afin de faciliter l'accès à l'événement, il y aura désormais 5 entrées au lieu de 2 en 2023.

Cette année, les halls d'exposition proposeront désormais tous les univers (jeux enfants, familles, tout public, initiés, experts…) pour offrir une meilleure expérience de jeux.

Le Village extérieur sera enrichi pour offrir plus d'espace aux activités en plein air et aux animations, vous permettant de profiter pleinement de l'atmosphère du festival.

Le célèbre "Pass VIP" du FIJ sera désormais connu sous le nom de "Pass Privilège", offrant aux détenteurs des avantages exclusifs.

De nouvelles options de billets seront proposées, permettant d'acheter des billets pour la journée complète ou une demi-journée à partir de 14h.

Le Protolab se transforme en Master Class Auteurs/Autrices, offrant une opportunité précieuse aux créateurs de jeux de développer leurs compétences et d'échanger avec d'autres passionnés et professionnels du secteur.

Voir le site www.festivaldesjeux-cannes.com