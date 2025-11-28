Fermer le menu
28 novembre 2025, par Rédaction

Cannes : une 3ème édition pour le Salon de l’Etudiant

Plus de 2 000 visiteurs attendus et près de 70 acteurs mobilisés pour la 3ème édition du Salon de l’Etudiant de Cannes, le 13 décembre au Palais des Festivals.

Le Salon de l’Etudiant revient à Cannes pour une 3ème édition le samedi 13 décembre de 9 à 17 heures au Palais des Festivals. Organisé en partenariat avec l’Académie de Nice, il propose des infos sur les formations, écoles, universités et métiers, des conseils pratiques pour préparer Parcoursup, un focus sur les dossiers de candidature et les débouchés. Au programme de la journée également des échanges avec des professionnels de l’éducation ainsi que des conférences, ateliers et stands d'information animés par des experts. Plus de 2 000 visiteurs sont attendus et près de 70 acteurs seront mobilisés pour apporter conseils et informations.

 

