Cannes : 400 saisonniers recherchés pour le Festival

Comme chaque début d’année, le Festival de Cannes recrute (14 au 25 mai 2024) . Si 1.000 intérimaires sont nécessaires pour accueillir et guider les 40.000 festivaliers, une bonne partie des saisonniers revenant d'une année sur l'autre, seulement 400 postes sont à pourvoir. L’agence Randstad qui est chargée du recrutement a déjà donné le coup d’envoi début février et il est possible de postuler directement sur leur site. Les contrats proposés sont des CDD d’une durée de 15 jours à 1 mois, en fonction du type de mission réalisée. Une formation est proposée aux nouveaux arrivants.

Certains métiers recherchés sont plutôt insolites. Comme ceux de la brigade anti-selfie. Elle a pour mission d’éviter que certains ne fassent de photos d'eux lors de la montée des marches, bloquant ainsi le flux des invités. Tact et délicatesse requis. Autre métier inhabituel : les grooms. Quand les stars arrivent en berline au pied du tapis rouge, il s’agit de leur ouvrir la portière. “Devenir groom requiert d’avoir le sens du placement. Le groom doit se montrer discret pour se fondre dans le paysage" note Randstad. Et bien sûr, il faut des hôtes et des hôtesses. Placées à des endroits stratégiques des marches, leur rôle est de rappeler le protocole aux invités et fluidifier l’entrée dans le Palais des Festivals. Les profils recherchés ? Bilingue anglais, première expérience dans les métiers de l’accueil premium/VIP et …être disponible du 14 au 25 mai 2024.