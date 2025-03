Cannes : 4.500 participants à un MAPIC axé sur la croissance durable

Au total, 4.500 participants, plus de 1 500 marques de loisirs et de vente au détail ont participé au MAPIC 2023 qui s’est achevé hier jeudi au Palais des Festivals de Cannes. Placé cette année sous la bannière de la croissance durable, le marché international de l’implantation commerciale a présenté les derniers projets de régénération urbaine qui transforment les villes du monde entier, notamment à Londres, Lisbonne, Paris, Berlin, Madrid et Milan.

Si les projets européens ont maintenu une forte présence, des projets internationaux d'Arabie saoudite, du Koweït, d'Inde, d'Irak et du Kirghizstan ont également participé à l'événement en tant que participants clés. L'accent mis cette année sur un avenir plus durable était marqué par l'édition inaugurale du Sustainability Lab - une zone d'exposition dédiée comprenant des solutions technologiques durables appliquées à l'immobilier commercial - avec des discussions autour de la durabilité comme thème commun. Les plus grands acteurs de l'immobilier, dont Unibail Rodamco Westfield, Klépierre et Apsys, étaient présents, avec des exposants tels que Cenomi, Carmila, Nhood, Ingka, Eurocommercial, Mabanee, ECE, et bien d'autres encore.