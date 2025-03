Cannes : 4ème édition pour l’hackathon Tech for Tourism spécial MICE

Cannes Is Up avec Le réseau des écoles universitaires de tourisme, en partenariat exceptionnel avec le Palais des Festivals de Cannes ainsi que la société Amadeus à Sophia Antipolis, organise la 4ème édition du Hackathon : Tech for Tourism spécial MICE. Elle aura lieu du 29 au 31 janvier à l’Euroformapole (54-56 rue de Cannes à Cannes la Bocca) et au Palais des festivals et s’adresse aux étudiants de la tech, du tourisme ou du marketing.

Il s’agit de réinventer le MICE ("Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions") qui est le coeur même du tourisme d’affaires. L’occasion pour les participants de développer des solutions technologiques innovantes pour l'industrie du MICE, de collaborer avec des experts de la com’, de la tech et du tourisme, de rencontrer des entreprises leaders dans le domaine et d’augmenter et faire valoir leurs compétences à travers trois jours de collaboration, d'apprentissage et …d'amusement.