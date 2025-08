Cannes 50ème dans le classement des ports les plus pollués d’Europe

Un classement dont la région se serait bien passée : c'est celui des ports les plus pollués d'Europe que vient de sortir l'ONG environnementale T&E (Transport et Environnement) dans le cadre d'une étude sur le grand retour des croisières de luxe après la pause Covid. Dans ce classement, qui concerne l'année 2022, deux ports de la Région SUD sont épinglés : Marseille, qui est placé en 12ème position de ce palmarès de la pollution des grands navires de croisière ; Cannes, tout en bas de la liste certes, mais à la 50ème place du classement, juste derrière Amsterdam. (Photo WTM : un grand paquebot en baie de Cannes durant le dernier Festival du Film).

La pollution des navires de croisière revenue aux niveaux d'avant la pandémie

Cette nouvelle étude "montre que la pollution des navires de croisière dans les ports les plus fréquentés d'Europe est revenue aux niveaux d'avant la pandémie, laissant de nombreuses villes dangereusement exposées à la pollution atmosphérique toxique" note T&E. “Malgré l'introduction du plafond de soufre de l'organisme maritime des Nations Unies en 2020, l'année dernière, les 218 navires de croisière européens ont émis autant d'oxydes de soufre (SOx) qu'un milliard de voitures.”

“Passer du pétrole au gaz, c'est comme échanger le tabac contre l'alcool”

Et l'ONG de montrer quelles sont les villes portuaires les plus polluées à travers un classement bien documenté et de tordre le coup à cette occasion à la solution gaz naturel. “Passer du pétrole au gaz, c'est comme échanger le tabac contre l'alcool”, est-il expliqué. "Cela peut aider l'industrie des navires de croisière à réduire la pollution de l'air, mais c'est terrible d'un point de vue climatique". Cela “en raison des fuites de méthane de leurs moteurs - un gaz puissant plus de 80 fois plus réchauffant que le CO2”.

Seule Venise s'est nettement améliorée

On retrouvera en tête de liste du classement Barcelone, suivi de Civitavecchia, au nord-ouest de Rome, et du Pirée, le port d’Athènes. Marseille, le 12ème, est crédité de 75 bateaux de croisière responsables de 8.763 kg d'émission d'oxyde de soufre (SOx) et de près de 32 millions de kg d'émission de CO2. Cannes, de son côté, a accueilli 29 bateaux de grande taille avec 2.785 kg de SOx et 7,6 millions de kg d'émission de CO2.

A noter que Venise, auparavant dans la tête du classement, s'est nettement améliorée et a réduit la pollution. Elle est revenue en 41ème position, suite à sa décision d'interdire les plus gros paquebots.