Cannes : à 60 ans, le MIPTV voit la vie en “pink” !

Pour son 60ème anniversaire, le MIPTV a retrouvé toutes ses couleurs après des années difficiles liées à la pandémie. Avant même la clôture ce soir de son marché de printemps, RX France a annoncé que la participation sur site à Cannes a augmenté de 22% par rapport à l'année dernière. Les chiffres ont en effet confirmé 5.650 participants de 86 pays dont 5.510 délégués en personne à Cannes - une augmentation de 1.000 participants sur place par rapport à 2022 - et 120 délégués rejoignant le marché via la plateforme en ligne MIPTV. (Photo DR : la soirée anniversaire au Majestic Barrière en pleine lumière rose).

Pour l’organisateur, l'augmentation de la participation cette année souligne un climat de ventes et d'acquisitions de contenu robuste, une activité de canal FAST internationale en développement rapide (Free Advertising-supported Streaming TV) et une réponse positive à la nouvelle présentation et au calendrier des expositions au Palais des Festivals introduit en 2022. Tout cela combiné vient renforcer la position du MIPTV comme le plus grand marché mondial de contenus télévisuels après le MIPCOM Cannes.

“Nous avons trouvé le bon format et la bonne échelle pour le MIPTV et son fonctionnement” a déclaré Lucy Smith, Directrice de la Division Divertissement de RX France et Directrice du MIPTV et du MIPCOM Cannes. "Les avantages d'avoir l'industrie internationale réunie en un seul endroit pour découvrir, se connecter et acquérir sont amplifiés par des tendances telles que l'augmentation des licences à des tiers, le rythme de croissance des chaînes FAST à l'échelle internationale et la nécessité de trouver des partenariats de coproduction. Ce sont là autant de thèmes sur lesquels nous continuerons de nous appuyer au MIPCOM Cannes du 16 au 19 octobre”.

Le MIPTV a pu aussi fêter avec allégresse son 60ème anniversaire. Il a été marqué, entre autres par une soirée d’anniversaire, par un superbe feu d’artifice tiré dans la baie, par des montées des marches à la couleur “pink” de Canneseries, couleur à laquelle s’était associée toute la ville avec notamment un hôtel Barrière Majestic en pleine lumière rose. De quoi permettre au MIPTV, 60 ans, de voir la vie en rose, ou plutôt en “pink”.