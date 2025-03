Cannes : 65 délibérations à l’ordre du jour du prochain conseil municipal

Le conseil municipal de Cannes se réunira lundi 30 septembre avec 65 délibérations à l’ordre du jour. Il sera question entre autres de budget, de développement de la filière Cannes on air, d'embellissement des plages naturelles, de soutien au logement pour actifs. Le sujet des inondations pourra être abordé d'entrée avec une délibération concernant un soutien des communes sinistrées du massif de l'Oisans et des Ecrins et de la vallée d'Aspe. La séance se terminera avec le rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le contrôle coordonné des comptes et de la gestion de la Commune de Cannes et de l’association JFB International Horse Show Organisation sur les exercices 2018, 2019 et 2022.