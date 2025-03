Cannes : 7ème Salon des maires azuréens au Palais des Festivals

Lieu de rencontres entre les acteurs publics maralpins, les entreprises et les institutions, le Salon des communes et des intercommunalités des Alpes-Maritimes se tiendra pour sa 7ème édition au Palais des Festivals de Cannes le jeudi 10 octobre de 9 à 17 heures. Il sera précédé à 8h30 de l’assemblée statutaires de l’Association des Maires des Alpes-Maritimes que préside Jérôme Viaud, maire de Grasse.

Au programme la visite de quelque 70 stands pour découvrir des biens et services, des innovations. Des animations et des temps forts ponctueront la journée (inauguration, remise de prix, signatures de conventions, point information, conférences, …). L’inauguration du salon, à 10 heures, se fera en présence notamment d’Hugues Moutouh, préfet des Alpes-Maritimes, de David Lisnard, président de l’Association des Maires de France et de Charles-Ange Ginesy, président du Département.