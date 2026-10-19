Désignée ville hôte lors de l’édition 2024 à Shizuoka, Cannes accueille du 21 au 24 octobre les 9es Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée. Créé en 2008 à Nancy, ce rendez-vous se tient tous les deux ans, alternativement en France et au Japon. Il est organisé par la Mairie de Cannes, Cités Unies France et le Centre japonais des collectivités locales (CLAIR), sous l’égide des ministères français de l’Europe et des Affaires étrangères et japonais des Affaires intérieures et des Communications. L’édition s’annonce record, avec plus de 200 participants, dont des représentants de Chartres, Nancy, Rennes, Grenoble ou de la Région Occitanie, et des villes de Shizuoka, Sendai, Kanazawa ou Kamakura. Les 21 et 22 octobre, les délégations visiteront le Palais des Festivals, le Centre d’art contemporain de la Malmaison, le campus universitaire Georges Méliès et le dispositif de thalassothermie de la ville. Une conférence sera par ailleurs consacrée à la prévention des risques majeurs, notamment au risque de tsunami.

Les 23 et 24 octobre, les travaux s’ouvriront par une plénière animée par l’économiste Nicolas Bouzou. Quatre ateliers suivront, soit deux fois plus que lors des éditions précédentes : économie et emploi, culture et loisirs, gouvernance et politiques publiques, innovation et recherche. Cannes copilotera ce troisième atelier avec Takamatsu. Les rencontres s’achèveront par la présentation de la Déclaration finale de Cannes, qui fixera les pistes de coopération entre collectivités des deux pays. L’événement couronne trente-cinq ans de jumelage avec Shizuoka, une relation récemment saluée par le Certificat d’honneur du ministre japonais des Affaires étrangères. "Le choix de notre ville pour ce rendez-vous international témoigne de son attractivité et de son rayonnement", souligne David Lisnard, maire de Cannes.