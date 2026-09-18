Récompensée par le Prix de la Relation citoyen 2026, la Mairie de Cannes déploie progressivement des outils d’intelligence artificielle dans l’administration, la voirie, les espaces verts et la propreté urbaine, avec l’objectif d’améliorer le service aux habitants sans substituer la machine aux agents.

Avec à sa tête David Lisnard, président des maires de France, Cannes, une ville qui accueille de grands salons technologiques, se devait de montrer l'exemple en prenant le chemin de l’IA pour sa propre administration. Il a été pris dès la fin 2023 et désormais, l’intelligence artificielle commence à s’inscrire dans le fonctionnement quotidien de la mairie. La démarche a conduit, en dix-huit mois, à la mise en production de huit solutions opérationnelles. Elle a été récompensée le 10 septembre à Paris par le Prix de la Relation citoyen 2026, remis lors des Rencontres de la Relation citoyen organisées par Acteurs publics Solutions. Pour la Ville, l’enjeu consiste à accélérer le traitement de tâches répétitives et documentaires afin de rendre les services municipaux plus réactifs et de libérer du temps pour l’accueil et l’accompagnement des usagers. (Photo © Vincent Baillais : représentée par Angélique Sunsero, directeur général adjoint des services, la ville reçoit le Prix de la Relation citoyen 2026).

Le déploiement concerne à la fois les fonctions administratives et les services de terrain. L’assistant génératif PRISME AI est utilisé par 610 agents, notamment pour la rédaction, la synthèse, la traduction et l’analyse de documents ; 250 agents sont équipés de Leexi pour retranscrire et résumer des réunions. Au total, 1 300 agents ont été sensibilisés à l’IA et les 40 directions municipales disposent désormais d’au moins un outil. Parmi les gains mesurés, la synthèse des rapports annuels des délégataires, auparavant réalisée en trois jours, est annoncée comme ramenée à quatre heures.

La municipalité applique aussi l’IA à la gestion concrète de la ville. Quelque 175 kilomètres de voirie et 8 000 panneaux de signalisation ont été analysés pour détecter plus tôt les défauts de chaussée, l’usure ou les anomalies de signalisation et mieux programmer les travaux. Dans les espaces verts, un jumeau numérique en 4D suit désormais 15 000 arbres situés sur l’espace public, afin d’aider les équipes à anticiper leur entretien et les risques sanitaires. D’autres outils sont mobilisés pour l’analyse des marchés publics et des documents juridiques, ainsi que pour l’optimisation des tournées et de la propreté urbaine.

La ligne défendue par David Lisnard est celle d’une IA d’assistance, non de remplacement : l’automatisation doit permettre aux agents de se concentrer sur les missions à plus forte valeur ajoutée et sur la relation directe avec les habitants. Cette transformation appelle néanmoins un contrôle humain des résultats, une formation continue des personnels et une attention particulière à la protection des données, en particulier lorsque les outils traitent des documents administratifs ou des données liées à l’espace public. La Ville prévoit de poursuivre la démarche en 2027 avec de nouveaux assistants destinés à mieux exploiter les données internes, fiabiliser les analyses et accélérer les réponses aux usagers.