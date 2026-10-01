Le Canopy by Hilton réunira ce week-end, les 3 et 4 octobre, une trentaine de professionnels du voyage. Au programme : destinations sur les cinq continents, séjours sur mesure et conseils pour préparer ses prochaines vacances.

Le Salon international du tourisme de Cannes se tiendra samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, dans les salons du Canopy by Hilton, boulevard Jean-Hibert. Pour cette 11ᵉ édition, une trentaine d’agences et de voyagistes présenteront des idées de séjours : circuits en Albanie, en Roumanie ou au Maroc, escapades dans les îles grecques, les Caraïbes et l’océan Indien, mais aussi croisières, safaris, voyages de noces et séjours bien-être. L’entrée est gratuite.

Le salon mettra l’accent sur les voyages personnalisés, du choix de la destination à la construction de l’itinéraire. Un format qui répond aux attentes des visiteurs, mais aussi à un contexte international incertain, susceptible d’influencer les destinations accessibles et le coût des déplacements. Les professionnels seront présents pour conseiller le public et présenter leurs offres, dont certaines promotions proposées à l’occasion du rendez-vous cannois.