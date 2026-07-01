Plus de 2 000 professionnels venus de plus de 50 pays sont attendus au Palais des Festivals pour débattre des enjeux du vieillissement, de l'innovation et de la longévité

Devenu l'un des principaux rendez-vous internationaux consacrés au bien-vieillir et à la transition démographique, le Silvereco Festival revient à Cannes les 14 et 15 septembre, au Palais des Festivals pour une 18ᵉ édition (et sa cinquième édition cannoise). Ce salon B2B réunira plus de 2 000 professionnels, près de 120 exposants et des délégations de plus de 50 pays. Destiné exclusivement aux acteurs de la filière, il rassemble entreprises, startups, établissements médico-sociaux, investisseurs, chercheurs et décideurs publics autour des nouveaux enjeux économiques, technologiques et sociétaux liés au vieillissement de la population.

Bien au-delà des seules questions de dépendance, le Festival SilverEco s'est imposé comme une plateforme internationale dédiée à la longévité, à la prévention et à l'innovation. L'édition 2026 proposera six congrès internationaux, dont le SilverTech Summit consacré aux technologies de demain et le Healthy Ageing Summit centré sur le vieillissement en bonne santé. Intelligence artificielle, objets connectés, maintien à domicile, nouveaux modèles d'habitat, services à la personne ou encore innovations médicales seront au cœur des quelque trente conférences, ateliers et tables rondes. Les organisateurs y voient désormais un véritable forum mondial où se croisent politiques publiques, recherche, santé et développement économique.

L'événement sera également marqué par la remise des SilverEco International Awards lors de la soirée SilverNight, qui récompensera les innovations les plus marquantes de la filière, tandis que le Club Landoy et L'Oréal lanceront un appel à signer la Charte 50+, une initiative déjà soutenue par plus de 430 organisations en faveur de l'emploi des salariés expérimentés. À l'heure où le vieillissement de la population devient un défi majeur pour toutes les économies développées, Cannes confirme ainsi sa place comme l'un des grands lieux de réflexion et d'échanges sur les solutions qui façonneront la société de la longévité.