Cannes accueillera en 2025 l’Ethereum Community Conference

Dans la ligne du World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF) qui monte en puissance, du IT & Cybersecurity Meetings qui a lieu depuis plusieurs années, du Datacloud Global Congress dont la dernière édition s’est tenue au Palais en juin, un nouvel événement d’ampleur de l’économie numérique pour Cannes : l’Ethereum Community Conference (EthCC). L’association Ethereum France a annoncé en effet avoir choisi le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour accueillir la 8ème édition de l’EthCC du 30 juin au 3 juillet 2025. (Photo DR).

EthCC est le plus grand rassemblement annuel en Europe consacré à Ethereum, réunissant des développeurs, entrepreneurs et chercheurs du monde entier. Reconnu comme l'une des deux principales conférences mondiales dans le domaine, EthCC met l'accent sur les développements de la technologie Ethereum, un protocole d'échanges décentralisés permettant la création par les utilisateurs de contrats intelligents. Pendant quatre jours, plus de 6.500 accrédités pour un total de 10 000 participants en incluant les 300 événements parallèles attendus, se réuniront à Cannes pour échanger, apprendre et innover.

"Cet événement majeur met en lumière notre engagement à soutenir l'innovation technologique et à accueillir des événements de renommée mondiale” a rappelé David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des Maires de France. “L’accueil de ce nouvel événement s’inscrit dans la stratégie territoriale Web3 développée par la mairie et son Palais". Jérôme de Tychey, président d’Ethereum France a souligné de son côté qu' "EthCC à Cannes reflète l'importance croissante d’Ethereum et des technologies décentralisées pour le grand public. Notre communauté va se déplacer des quatre coins du monde”.

Ethereum France, fondée en 2016, est une association dédiée à l’éducation sur la technologie blockchain et à la fédération de l’écosystème Ethereum francophone. Sa mission est de rendre cette technologie accessible à tous en organisant des événements éducatifs et interactifs. Le prochain congrès cannois y participera.