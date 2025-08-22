Cannes : une addition à 106.705 € dans un restaurant !

106.705 € ! C’est l’addition à six chiffres de l’été 2025. Elle a été réglée le 18 juin au restaurant La Môme, à Cannes, en plein Cannes Lions, le festival international de la publicité. Certes, elle concerne une tablée de 40 personnes, mais par son montant, avec entre autres un Mathusalem Cristal Roederer à 18.000 € ou 250 gr de caviar à 14.000 €, elle a fait le buzz en France, symbole d’un argent trop facile pour certains. L’addition a été reprise également dans les réseaux sociaux avec parfois une question à la clé : faut-il s’indigner… ou se réjouir du fait que la France, qui a su faire rayonner son art de vivre, puisse vendre une bouteille de champagne à 18.000 €. "Et vous, vous voyez quoi dans cette addition ? Un excès indécent… ou une opportunité économique ?" questionne un internaute sur LinkedIn, addition à l'appui.

Addition La Mome à Cannes