Cannes : A.M.A. Selections et ses maisons de vacances d’exception lèvent 1,5 M€

Une levée de fonds réussie pour A.M.A. Selections à Cannes. Agence en ligne de location de biens premium pour les vacances, elle a levé 1,5 M€ auprès de Tandem Venture Capital et de plusieurs business angels. Fondée en 2014 par Andrea Saliu et Mariek Anselme, cette plateforme de réservation sur mesure a réimaginé une expérience de réservation adaptée au voyageur de luxe. (Photo DR : dans sa collection mondiale, des maisons d’exception également sur la Côte d’Azur, comme ici à Cannes).

Elle a misé à la fois sur le haut de gamme et les expériences exceptionnelles pour une riche clientèle ainsi que sur une technologie de pointe permettant de demander des services, des recommandations, de partager l'itinéraire de son voyage et bien plus encore, directement à partir de son compte. Partie d’une sélection de propriétés sur la Côte d’Azur, un territoire particulièrement bien placé sur ce créneau, elle a étendu son offre à l’Europe et propose aujourd’hui une collection de maisons de vacances les plus raffinées partout dans le monde. Des adresses de rêve qui viennent porter le meilleur d’une destination.

Afin d'offrir à ses clients les expériences les plus mémorables, A.M.A. Selections table sur sa connaissance fine et “intime” des propriétés de son catalogue et de ses destinations. La société combine aussi son offre de villas avec des services de conciergerie, y compris la location de jet privé et de yacht, de chef privé, de service de voiture. Une palette premium qui permet à la société de se démarquer sur ce marché de prestige et de conforter sa rentabilité. Plus de 70 % de ses clients réservent des services supplémentaires pour leur séjour.

Branche de Tandem Partners, Tandem Venture Capital est spécialisé dans les investissements en phase initiale en Europe et en ASEAN. Le fonds soutient des projets externes dans divers secteurs, avec un accent sur l'innovation technologique. Il accompagne les startups dans le lancement de solutions innovantes. Outre AMA Selections. son portefeuille comprend Luxurynsight, Polaris Edge et Yumgo.