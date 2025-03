Cannes annonce une nouvelle expérimentation technologique souveraine

Cannes surfe sur les nouvelles technologies. Après l’opération crypto-monnaies avec des paiements en crypto acceptés par le Palais des Festivals et l'ouverture de formations pour les commerçants et professionnels cannois, la ville annonce le lancement d’une innovation technologique, souveraine et unique en Europe en matière de sécurisation des données et d’IA frugale. A l'occasion du WAICF, David Lisnard, maire de Cannes, présentera avec David Gurlé, fondateur et dirigeant de Hivenet à la Bastide Rouge (par ailleurs fondateur de la licorne “Symphony”) un dispositif unique pour la protection et le calcul des données. Cannes sera la première ville de France à expérimenter ce dispositif. Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre de la stratégie visant à faire du bassin cannois un pôle d’innovation.