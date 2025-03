Cannes, Antibes et Nice au palmarès des rues les plus chères de France

Quelles sont les rues les plus chères de France ? C’est le petit jeu auquel s’est livré Meilleurs Agents, leader de l'estimation immobilière en ligne. Et de rappeler en préambule que, dans un contexte de recul des prix de l’immobilier en moyenne en France depuis un an (-2,1%), certaines villes et rues affichent des prix toujours élevés, bien au-delà de la moyenne de leur marché. Dans ce classement des rues les plus chères au sein des 50 plus grandes métropoles de France, on ne s’étonnera pas de trouver Paris, évidemment, mais également en deuxième, troisième et quatrième position, trois villes stars de la Côte d’Azur : Cannes, Antibes et Nice. Cinquième métropole à détenir la rue plus chère : Aix-en-Provence où le mètre carré sur l’Avenue Giuseppe Verdi s’échange à 8 615€/m² au 1er mars 2024. (Photo WTM : la Croisette de Cannes, la rue la plus chère de province).

Cannes, des rues qui dépassent certains arrondissements parisiens prestigieux

La première du classement des rues les plus chères de France n’est pas forcément la plus connue : la Rue de Furstemberg à 24.272€/m² dans le 6ème arrondissement de Paris. Le coeur historique de la capitale abrite à lui seul les 5 rues les plus chères (après la Rue de Furstemberg, le Quai des Orfèvres à 23.777€/m², l'Avenue Montaigne à 23.123€/m²).

Les Alpes-Maritimes ne sont pas à cette hauteur de prix mais ne semblent pas connaître la crise, tirées par les performances de villes telles que Cannes, Antibes et Nice, constate le site Meilleurs Agents. Après la capitale, Cannes est la ville dans laquelle l’on retrouve les rues avec les prix les plus élevés. Dans la cité du festival, où les prix de l’immobilier ont augmenté de +3,4% en un an pour s’établir à à 6.127 €/m² en moyenne au 1er mars 2024, certaines rues affichent des prix toujours hauts, dépassant même certains arrondissements prestigieux de Paris. Notamment dans le quartier de la Croisette, le célèbre Boulevard de la Croisette affiche un prix au mètre carré de 12.410€. La rue de Gray Street (12.311€/m²) et le Boulevard Eugène Gazagnaire (10.878 €/m²) complètent le podium des rues les plus chères de la ville.

Antibes et Nice avec des rues qui dépassent les 10.000 € du m²

À Antibes, dont le prix moyen s’élève à 6.133 €/m², les cinq rues les plus chères s’élèvent jusqu’à 10.948 € du m² : le Boulevard John Fitzgerald Kennedy, le Boulevard de Baçon, l’Avenue Tour Gandolphe, le Chemin des Mougins et le Traverse Pas du Diable.

A Nice, aux côtés de la rue la plus chère, l’Avenue Jean Lorrain (10.300 €/m²), on trouve l’Avenue Germaine (10.195€/m²) et le Boulevard Princesse Grâce de Monaco (9.990/m² €) qui arrivent respectivement deuxième et troisième.

A l’inverse, en fin de liste du classement, la ville de Saint-Etienne avec la Rue Gabriel Calamand la plus chère de la ville, affiche un prix plus accessible de 2.165 €/m², toujours au 1ᵉʳ mars 2024. L’étude s’est limitée à la France. Dans le Sud-est, elle ne s’est pas élargie à Monaco où là, les compteurs auraient encore explosé avec un prix moyen de plus de 55.000€ €/m² et des envolées à plus de 120.000 €/m².