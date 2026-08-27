Face à la succession de vigilances orange canicule connues cet été et au réchauffement de la Méditerranée, qui amplifie le risque d'orages et de crues éclair dévastatrices, Cannes anticipe le risque inondation à l'approche de l'automne. La municipalité procède ainsi au nettoyage régulier de ses 8 330 avaloirs, soit 55 000 interventions par an, et au débroussaillement de près de 40 km de vallons publics chaque année, retirant 18,5 tonnes de déchets verts et anthropiques. "Si nous ne pouvons empêcher que des inondations se produisent, tout est néanmoins mis en œuvre pour en réduire les conséquences", rappelle David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Agglomération Cannes Lérins, soulignant toutefois que ces actions municipales ne couvrent que 20% de la commune, l'essentiel des vallons se situant en domaine privé.

Depuis 2016, l'Agglomération Cannes Lérins a pris la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), et la Ville a mis en place dès 2018, de façon inédite en France, des Déclarations d'intérêt général définissant les obligations des propriétaires privés, avec près de 20 000 courriers de rappel déjà envoyés. Des contrôles renforcés sont par ailleurs menés dans les quartiers sensibles, avec des interventions possibles en moins de 24 heures si nécessaire, tandis que la ville dispose de divers ouvrages opérationnels (bassins de rétention, batardeaux, pompes et caméras de surveillance) pour limiter l'impact des fortes pluies sur les biens et les personnes.