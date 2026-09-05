Demain, dimanche 6 septembre, de 9 h à 18 h, le Palais des Festivals et des Congrès accueillera Viva Associations 2026, le grand rendez-vous annuel de la vie associative cannoise. Placée sous le thème "Vivre l’élan associatif à Cannes !" , cette journée gratuite et ouverte à tous permettra aux habitants de rencontrer les associations locales, de se renseigner sur les activités proposées et de préparer les inscriptions de la rentrée. Sport, culture, loisirs, solidarité, environnement, santé, éducation ou actions citoyennes : le salon offre un panorama concret de l’engagement associatif et des occasions de pratiquer, donner de son temps ou trouver une activité près de chez soi.

Au-delà des stands et des échanges avec les bénévoles, Viva Associations veut aussi mettre en lumière le dynamisme et la diversité du tissu associatif cannois. Des animations et démonstrations doivent rythmer la journée, tandis qu’un concours photo Instagram, organisé autour de l’événement, invitera les visiteurs à partager leur regard sur cette mobilisation collective. Pour les familles comme pour les nouveaux arrivants, cette journée au Palais des Festivals constitue une porte d’entrée privilégiée vers les clubs, ateliers, associations de quartier et initiatives qui font vivre Cannes tout au long de l’année.