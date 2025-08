Cannes : ateliers de philosophie avec Maxime Rovere au Fort Royal

Cannes accueille le philosophe et auteur Maxime Rovere du lundi 21 août au dimanche 17 septembre en résidence au Fort Royal de l’île Sainte-Marguerite. Tout au long de sa résidence, ce spécialiste de Spinoza proposera des ateliers philosophiques aux jeunes hébergés sur l’île, ainsi qu’aux étudiants de l'École Régionale d'Acteurs Cannes-Marseille (ERACM) et aux agents municipaux cannois. L’objectif poursuivi par la municipalité cannoise : encourager les citoyens à philosopher afin de mieux comprendre le monde et agir sur leur propre vie.