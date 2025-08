Cannes : avec la JCE, découvrez la BlockChain et ses usages

Découvrez la BlockChain et ses usages dans le cadre personnel et professionnel : c’est ce que propose la Jeune Chambre Economique de Cannes-Lérins. Dans le dans le cadre de son action "Nouvelles Technologies" elle organise mardi 4 Juillet à 18h30, au Campus Georges Mélies (216 Av. Francis Tonner, à Cannes la Bocca) une conférence sur la blockchain avec quatre experts.

Romuald Boutault, consultant Blockchain chez Hewlett Packard, Vincent Daubry, CTO & co-fondateur de Corpogames, Jean Charles Baptista, fondateur de BCF Lab Innovation et Maxime Barthélémy, fondateur de GardenLabs, présenteront la technologie blockchain et ses usages. Les participants pourront poser leurs questions aux intervenants et la conférence se terminera par un session de networking avec les entrepreneurs du territoire.