Cannes Aviation Academy acquiert Horizons Academy (Montpellier)

Pour Cannes Aviation Academy, c’est une première opération de croissance externe depuis l’entrée au capital au printemps dernier de Connect Pro (Marseille) et de Sofipaca (Aix-en-Provence). La société de formation de pilotes de ligne, basée à l’aéroport de Cannes-Mandelieu, vient d’accueillir à son bord les sociétés Horizons Academy et Horizons Academy For Professionals basées à Montpellier.

Les activités de ces sociétés étant complémentaires à celles de l’entité cannois, ce rapprochement permet à Cannes Aviation Academy d’aborder d’autres métiers de l’aérien et d'élargir sa palette de formations. Horizons Academy et Horizons Academy For Professionals proposent depuis 2013, des formations pour différents métiers liés à l’aviation. Ces programmes ont été dispensés dans six villes en France, à plus de 3 000 élèves leur permettant d’exercer les métiers d’agent d’escale, agent d’opérations, agent de trafic, de piste, agent de voyage ou encore d’hôtesse de l’air et steward.

Cannes Aviation Academy, de son côté, forme une centaine de pilotes par an via sa flotte de 11 avions et ses trois simulateurs de vol. Au printemps dernier la société de gestion Connect Pro (Marseille) spécialiste des opérations de reprise et de développement de PME, et Sofipaca (Aix-en-Provence), structure de capital investissement du groupe Crédit Agricole en région Sud, avaient procédé à une opération de transmission capitalistique et opérationnelle de la société Cannes Aviation Academy à un binôme de managers. Cela en concertation avec les actionnaires-dirigeants, Mathieu et Nathalie Di Constanzo.

A travers cette opération, les investisseurs étaient entrés au capital aux côtés des actionnaires-dirigeants tandis que la direction de la société avait été confiée à Nicolas Vivancos en tant que directeur général et Mathias Otho, en tant que responsable pédagogique, deux managers clés, formés dans l’école. Mathieu et Nathalie Di Constanzo, quant à eux ,sont appelés à prendre progressivement du recul sur le plan opérationnel pour se focaliser sur de nouveaux projets structurants comme par exemple l’ouverture d’une nouvelle base.