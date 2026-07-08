L’événementiel cannois sur un petit nuage ! C'est peu dire que le premier semestre 2026 aura été chargé pour le Palais des Festivals. Comme l'a rappelé Nicolas Gorjux, 1er adjoint et président de la SEMEC, lors de la soirée d'ouverture du Festival d'Art Pyrotechnique, sur 180 jours, seuls quatre ont été marqués par une inactivité, essentiellement liée à des opérations de montage-démontage. Un Festival des Jeux réussi en février, avec plus de 100 000 visiteurs, une saison culturelle affichant plus de 85 % d'occupation, un Festival de Cannes qui a une nouvelle fois tenu ses promesses avec plus de 15 000 accrédités pour le marché du film lors de sa 79e édition, et un Cannes Lions qui a rempli les hôtels de la ville : le bilan dressé témoigne d'une dynamique B2B extrêmement soutenue, confirmée par des indicateurs hôteliers favorables et deux temps forts symboliques, la distinction Palace décernée à l'Hôtel Martinez et l'inauguration du nouvel hôtel Le Poussin. (Photo WTM : le lancement du Festival avec la Serbie, vu du toit du Palais des Festivals).

Mais fin de cette phase B2B, et place à la saison d’été. Cette bascule vers la saison estivale s'est officiellement amorcée avec le lancement du Festival International d'Art Pyrotechnique, présenté par Sophie Dupont, directrice de l’événementiel culturel, comme la manifestation la plus prestigieuse au monde dans sa catégorie, et numéro un des compétitions européennes. La compétition s'est ouverte avec la Serbie, et propose une nouveauté cette année : le vainqueur de la Vestale sera invité à concevoir un feu dans la ville japonaise de Shizuoka, jumelée avec Cannes. Six feux seront présentés en compétition jusqu'au 24 août. Autre temps fort immédiat, le Festival des jeunes talents classiques et jazz se tiendra du 8 au 11 juillet au Suquet, un rendez-vous gratuit réunissant de jeunes artistes déjà primés à l'international.

Côté musique, la programmation des "légendes" se poursuit au Grand Auditorium Louis Lumière avec trois concerts en juillet : Chris Isaak le 17, Stéphane Eicher le 24 et le groupe britannique Archive le 29. S'y ajoutent le lancement du Bal des Fous le 12 juillet, sur une nouvelle scène et autour d'un nouveau thème inaugural consacré aux pin-up et aux playboys, ainsi que Julien Clerc le 20 juillet. La saison estivale se refermera en septembre avec deux spectacles faisant le pont vers la saison culturelle hivernale, portés par Alex Lutz le 18 septembre.

Véronique Piel, conseillère municipale, a quant à elle mis en avant les 20 ans des Plages Électroniques, premier festival de musique électronique d'Europe, qui se tiendront du 7 au 9 août avec une fréquentation attendue de 75 000 participants, contre 64 000 en 2025, et une extension des lieux à la gare maritime et à la Pantièro. Le Jamel Comedy Club, partenaire de l'événement depuis 2020, se tiendra du 22 au 26 juillet. Parmi les nouveautés de l'été figurent également les Jeudis du Suquet, un rendez-vous hebdomadaire jusqu'au 27 août mené en partenariat avec les commerçants et restaurateurs pour dynamiser le quartier, aux côtés des habituelles Nocturnes de Cannes et du Cinéquartier, qui étend cette année sa programmation à la médiathèque, au square Verdun et à la Pantiéro du 6 juillet au 27 août.

Sur le volet muséal, Maude Boissac, directrice de la culture, a présenté une programmation placée sous le signe de la "Felicita", avec l'exposition de Marion Charlet au Suquet des Artistes, celle d'Hervé Di Rosa à la Malmaison, et la réouverture au public de la tour Monastère sur les îles de Lérins, l'un des premiers monuments classés historiques de France en 1840. Le Musée du Masque de Fer proposera dès mi-juillet une exposition immersive, tandis que le DRASSM fêtera ses 60 ans, marqués par la découverte récente d'une épave du IIe siècle avant J.-C. au large de l'île Sainte-Marguerite. Un Pass Culture à 12 euros pour quatre expositions complète cette offre, aux côtés d'une bibliothèque installée sur la plage. Dernière précision notable : le feu d'artifice du 14 juillet sera exceptionnellement tiré à 23 heures plutôt qu'à 22 heures, en hommage aux victimes de l'attentat de Nice de 2016.