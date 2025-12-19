Cannes-La Bocca : 200 places de stationnement supplémentaires dès aujourd’hui

Le cadeau de Noël ! C’est un aménagement très attendu des Boccassiens qui a été livré aujourd’hui vendredi. Dans le cadre de la seconde phase de rénovation et d’embellissement du centre de Cannes-La Bocca, la Mairie ouvre 200 premières places de stationnement sous la place Roubaud pour les fêtes de fin d’année. Elles sont accessibles à des tarifs attractifs : 2h gratuites chaque jour ouvré, 3h gratuites chaque samedi, chaque dimanche et chaque jour férié, un tarif soirée plafonné à 3€ du samedi 19h au dimanche 9h et un abonnement de 60 euros par mois pour les riverains du secteur. A noter que pour le week-end du 20 et 21 décembre, ce parking bénéficie également du forfait journalier à 6,10 € sur présentation d’un ticket de commerce cannois.

La totalité des 374 places prévues au sein du parking souterrain sera disponible en février 2026.