Visité lundi par David Lisnard, le chantier de 16 363 m² sur l'ancien site de l'AFPA accueillera dès septembre 2028 jusqu'à 1 000 apprenants formés aux métiers techniques de l'hôtellerie-restauration. Un projet de 56 M€ qui complète le futur campus niçois du groupe au Grand Arénas à Nice.

Le chantier avance à grands pas au 161, avenue Francis Tonner. Lundi, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Agglomération Cannes Lérins, et Karine Sebban-Benzazon, présidente du groupe Vatel, ont visité le futur Campus Vatel Academy de Cannes-La Bocca, dont l'ouverture est programmée pour la rentrée de septembre 2028. Le gros œuvre du futur parking est posé, le plancher bas du rez-de-chaussée de l'hôtel-restaurant et celui du 2e étage de la résidence étudiante sont réalisés. Porté sur le plan académique par le groupe Vatel, le projet est réalisé par Océanis Promotion, spécialiste des résidences gérées étudiantes et touristiques, avec l'accompagnement au développement de Partim. “L'ouverture de ce second campus Vatel Academy illustre notre volonté de répondre aux besoins croissants des professionnels du secteur CHR, en formant les talents de demain au plus près des territoires”, souligne Karine Sebban-Benzazon.

Une mixité d'usages réunie sur un même lieu

Conçu par le cabinet Espace Architecture International (EAI) sur sept niveaux, ce campus de 16 363 m² de surface de plancher repose sur une mixité d'usages rarement réunie en un même lieu. Il comprendra des locaux d'enseignement et des ateliers pédagogiques, un hôtel Vatel d'application 4 étoiles de 33 suites, un restaurant Vatel avec son bar, un food court de plus de 400 m², une résidence hôtelière 4 étoiles de 129 suites exploitée par Néméa et un parking de près de 200 places. S'y ajoutent 344 logements abordables, dont 141 pour les étudiants et 203 pour les jeunes actifs, acquis par 3F Résidences (groupe Action Logement) et gérés par l'association HSE, avec un accent sur l'hébergement des salariés de la branche hôtellerie-restauration cannoise.

”C'est cette combinaison qui fait la singularité de ce campus de plus de 16 000 m² “, résume Florelle Visentin-Klein, présidente d'Océanis Promotion. Le programme, certifié RE2020 et NF Habitat HQE pour les résidences, prévoit aussi 2 640 m² d'espaces verts, des toitures végétalisées et 242 places vélos, à quelques mètres du BHNS Palm Express et à un quart d'heure à pied de la gare de La Bocca, appelée à accueillir le TGV à l'horizon 2032.

Mille étudiants attendus à terme

Créée en 2024, Vatel Academy est la branche du groupe dédiée aux métiers techniques : arts culinaires, pâtisserie et service en restauration, en apprentissage, accessibles dès la sortie de 3e ou en reconversion. Les apprenants alterneront cours théoriques et pratique au contact de vrais clients dans l'hôtel, le restaurant, le bar et le food court du campus. Environ 500 étudiants sont attendus à l'ouverture, puis 1 000 à terme, avec 100 emplois permanents à la clé. Dans un second temps, l'établissement proposera un MBA Executive orienté luxe et événementiel, deux marqueurs de l'identité cannoise.

Une complémentarité avec le projet Vatel de Nice

Ce projet cannois prend tout son relief face à celui de Nice. Le groupe Vatel a obtenu son permis de construire pour son campus niçois au Grand Arénas, avec un lancement des travaux en 2027 et une première rentrée en septembre 2029. Pensé comme un campus métropolitain réparti entre plusieurs sites à Nice et Saint-Laurent-du-Var, il visera près de 1 000 étudiants de 45 nationalités, avec un cœur académique d'environ 11 000 m² au Grand Arénas, un restaurant gastronomique, un food court et un hôtel d'application d'une trentaine de chambres ouvert au public.

Là où Nice accueillera l'école de management hôtelier et touristique qui a fait la réputation mondiale de Vatel, Cannes mise sur les métiers techniques et l'apprentissage. Deux projets complémentaires, portés par les mêmes acteurs (Océanis Promotion et Espace Architecture International interviennent également sur le site niçois) qui dessinent une véritable filière azuréenne de formation à l'hospitality, du CAP au MBA.

Dans la stratégie "ville étudiante" de Cannes

Né en France en 1981, le groupe Vatel revendique aujourd'hui plus de 55 campus dans le monde, 9 000 étudiants et 50 000 diplômés, et se présente comme le premier groupe mondial de l'enseignement du management de l'hôtellerie-tourisme. Son double ancrage azuréen, à l'horizon 2028-2029, fera de la Côte d'Azur l'un de ses territoires d'implantation majeurs, au cœur d'un bassin où hôtellerie haut de gamme, tourisme d'affaires, événementiel et luxe peinent souvent à recruter.

Pour Cannes, le Campus Vatel s'inscrit dans une stratégie plus large de “ville étudiante” engagée depuis l'ouverture en 2021 du Campus Georges Méliès (plus de 1 200 étudiants), le développement de la Faculté des Métiers – École hôtelière de Cannes et l'arrivée de La Plateforme. “Nous allons continuer à amplifier la nouvelle vocation étudiante de Cannes, grâce à cette école prestigieuse en cours d'installation, mais aussi par le projet de campus dédié au spatial, à l'intelligence artificielle et au quantique”, annonce David Lisnard. Objectif affiché : porter à terme la population étudiante du bassin cannois à 6 000 étudiants.