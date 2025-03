Cannes : le Carlton consacré par les “Cinq Etoiles” Forbes

Mythique palace de la Croisette, le Carlton, qui brille de nouveau de tous ses feux, vient de recevoir une consécration supplémentaire : les “Cinq Étoiles” du Forbes Travel Guide 2025. Cette reconnaissance mondiale place l’hôtel cannois, qui a fait l’objet récemment d’une rénovation colossale, parmi l’élite de l’hôtellerie de luxe internationale. La 67ᵉ liste annuelle Forbes couvre plus de 2.100 établissements dans 90 pays. Elle comprend 336 hôtels cinq étoiles, 645 hôtels quatre étoiles et 567 hôtels recommandés.

Dans cette nouvelle édition, l'Europe a obtenu de bons résultats, avec de nouveaux cinq étoiles en Azerbaïdjan (Four Seasons Hotel de Bakou), en Grèce (Mandarin Oriental, Costa Navarino), en Italie (Castelfalfi), en Espagne (Rosewood Villa Magna) et au Royaume-Uni (The Cadogan, A Belmond Hotel, Londres, et Raffles London at The OWO).