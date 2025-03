Cannes : "Cassez les codes" au Festival des Jeux

C'est parti pour la 37ème édition du Festival des Jeux à Cannes. Pour la partie professionnelle, elle s'est ouverte hier au Palais des Festivals de Cannes et se poursuivra dans sa partie grand public d'aujourd'hui vendredi jusqu'à dimanche soir. Environ 90.000 visiteurs sont attendues sur les trois jours (entrée payante à 10 € de 10 à 19 heures ; gratuit pour les moins de 16 ans). A travers plus de 300 stands et bien plus de jeux répartis sur 45.000 m2, il y a de quoi voir, découvrir et participer.

Hier jeudi, la journée d'ouverture a été marquée par la traditionnelle cérémonie des As d'or. Et le gagnant de l'année, c'est Trio, un jeu de Kaya Miyano édité par Cocktail Games pour des joueurs de 7 ans et +. Le challenge ? Soyez le plus rusé pour déduire quels numéros sont dans les mains adverses et sur la table. Le plus rusé pour trouver les trios de cartes identiques. Deux autres As d'Or-jeu de l'année ont été décernés. Catégorie enfant, pour Mon puzzle aventure (édité par Game Flow) et catégorie "initié" pour Far away (édité pour Catch up Games), qui vous invite à sillonner un continent à la géographie mouvante, calquée sur le rythme des saisons.

A noter quelques nouveautés par rapport aux éditions précédentes avec des espaces expositions intérieurs repensés, 5 entrées au lieu de 2 en 2023 , le Village extérieur enrichi pour offrir plus d'espace aux activités en plein air et aux animations. Et puis ce sera le plein de shows sur les trois jours grand public avec de la K-Pop, du Hip-pop freestyle, des concerts live, des prestations d'acrobatie. Le soir venu, deux structures abriteront les Nuits du OFF sur la Plage du Palais des Festivals pour des protonights toujours plus riches. Le choix jour et nuit.