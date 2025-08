Cannes : ce que blockchain et Web3 peuvent apporter au cinéma

Qu’est ce que la blockchain et le Web3 peuvent-ils apporter au cinéma ? La question a été tout naturellement débattue au Festival de Cannes avec l’apport “tech” Blockchain Innov. Le débat s’est tenu lors de la conférence “Cinéma, Blockchain et Web3 : un bon casting ?” qu’a organisé la semaine dernière l’association azuréenne avec la présence d'un invité de marque, Gary Shapiro. Le président de la CTA et du CES (la Consumer Technology Association qui organise le CES à Las Vegas) a mis en avant les impacts positifs de la blockchain sur de nombreux secteurs dont le cinéma. (Photo DR : à Cannes Bastide Rouge, Gary Shapiro, personnalité mondiale référence de l'innovation, et les intervenants de la conférence).

Trois tables rondes, avec un panel de professionnels du cinéma, des industries créatives et culturelles, de la blockchain et du web3 se sont succédé. Voici ce qu’en retient Blockchain Innov

Blockchain et cinéma : les pionnières

Ce premier panel a réuni trois pionnières du Web3 : Sarah Lelouch et Yannick Bossenmeyer, co-fondatrices respectives de La DCF (La Diversité du Cinéma Français) et de Cascade8 et Maître Ingrid-Mery Haziot, fondatrice du réseau Avant-Garde Avocats. Elles ont illustré les apports de la Blockchain sur les différentes phases d'un projet de production d'œuvre cinématographique sous la modération du président de l’association Julien Bonnel.

Nous retenons :

“des apports de la Blockchain sur la protection des idées, le financement, la gestion des droits d'auteurs, la rentabilité et la liquidité des droits d'exploitation, la remontée rapide des recettes, la création et l'animation de communautés ;

des points d'attention sur la normalisation et la gestion simultanée de données publiques et de données réservées aux professionnels ;

nous ne sommes qu'au début d'une démarche qui impactera à terme toute la chaîne audiovisuelle.”

Web3 et cinéma : un pont trop loin ?

Le second panel a réuni une entreprise majeure du cinéma français, un Métavers phare et une start-up de Billetterie NFT. Maxime Labiere de MK2, Bertrand Levy de Sandbox et Charles Baldet de Billy ont pris la parole pour décrire les partenariats noués ou possibles entre leurs activités respectives pour réinventer contenus et relations avec le public dans le Web sous la modération de Ingrid-Mery Haziot.

Nous retenons :

"les capacités de Web3 à valoriser les actifs audiovisuels anciens et nouveaux en termes de marketing, d'animation de communauté et de nouvelles expériences client ;

les métiers du Web3, très nombreux, vont se développer ;

le contenu est ROI et le contenu des canaux Web3 doivent se démarquer pour engager les clients."

NFT et cinéma : fédérer et financer !

Le troisième panel introduit par le président du CES Gary Shapiro, a réuni une plateforme communautaire de développement des œuvres audiovisuelles françaises, un groupe majeur de loisirs, une plateforme de NFT pour les créateurs et les communautés et un scénariste, auteur et producteur. Respectivement Sarah Lelouch et Ulysse Partouche de Partouche Metavers, Christophe Gauthier de Eximio et Miguel Faus ont exposé leurs visions de l'opportunité des NFT mais aussi leurs limites technologiques et économiques. Modération de Julien Bonnel.

Nous retenons :

"Les usages des NFT sont nombreux : financement, création et animation de communautés, protection et exploitation des droits d'auteur, nouvelle expérience client et fidélisation ;

Il est important de bien borner le cadre juridique de ces NFT ;

Les NFT vont très vite prendre une place déterminante dans les industries créatives et culturelles."

